В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уважают друг друга, на это указывает их намерение встретиться на Аляске на следующей неделе. Об это заявил почетный председатель базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум в беседе с РИА Новости.

© Kremlin Pool / Global Look Press

«Я считаю, что намерение встретиться указывает на взаимное уважение президентов друг к другу», — сказал Борум.

Он отметил, что встреча двух лидеров поспособствует завершению боевых действий на Украине, а также приведет к встрече с участием Украины, США и России в дальнейшем.

Также, отметил эксперт, встреча Путина и Трампа станет основой для нормализации дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

О готовящейся встрече с Путиным ранее сообщил Трамп. Американский лидер уточнил, что она запланирована на 15 августа.