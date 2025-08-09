Трамп высказался о шансе достичь мира на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать выражение «последний шанс» на мир в контексте предстоящей встречи с российским руководством. Об этом пишет РИА Новости.

© Лента.ру

Глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, является ли встреча лидеров России и США «последним шансом» для Москвы достичь мира.

«Мне не нравится использовать выражение "последний шанс"», — высказался Трамп.

В США оценили перспективы мира на Украине

В мае Трамп заявил, что есть очень хороший шанс урегулировать конфликт на Украине. По его словам, шанс на мир есть, но этому мешает огромная ненависть, которую он наблюдает между сторонами конфликта.