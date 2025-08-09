Власти Аляски не смогли назвать точное место встречи Путина и Трампа

В офисе губернатора штата Аляска Майка Данливи не смогли уточнить, где именно состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, этого еще не объявляли», — сказали там, отметив, что эта информация поступит позднее непосредственно из Белого дома.
В офисе также подчеркнули, что планирование встречи происходит на уровне федерального правительства.
Губернатор Аляски высказался о встрече Путина и Трампа
Ранее Данливи назвал Аляску подходящим местом для встречи Путина и Трампа.