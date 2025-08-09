Эксперт рассказал, что помогло бы закрепить итоги урегулирования по Украине

Страны Запада ищут альтернативные фигуры в украинском руководстве, и осенью или зимой в стране могут пройти выборы, после которых можно будет говорить о правомерности подписания Киевом документов об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

Он отметил, что вопрос законности власти в Киеве стоит очень остро. Легитимность украинского лидера Владимира Зеленского в глазах РФ отсутствует.

«Для заключения долгосрочных соглашений, закрепляющих новые реалии, в Киеве должна быть сформирована власть, обладающая полнотой полномочий, что возможно только через выборы», — подчеркнул Сушенцов.

По словам эксперта, есть признаки поиска западными странами альтернативных фигур в украинском руководстве.

«Не исключено, что осенью или зимой могут состояться выборы, которые создадут условия для окончательного оформления политических договоренностей», — сказал он.

29 июля Служба внешней разведки РФ сообщила, что представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

