В США оценили перспективы мира на Украине

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард прокомментировала перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Об этом она высказалась в эфире телеканала Fox News.

Габбард оценила перспективы мира на Украине и дала понять, что у нее есть вера в эти возможности.

«Я сохраняю осторожный оптимизм. Президент Трамп четко дало понять, что осознает, насколько это сложно», — заявила она.

