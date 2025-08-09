На Западе раскрыли условие России к Украине для полного прекращения огня

Западное издание The Wall Street Journal раскрыло условие, которое Россия поставила Украине для полного прекращения огня. По информации источников, Москва готова пойти на остановку конфликта в обмен на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донецкой народной республики (ДНР).

«По словам официальных лиц, проинформированных о телефонном разговоре, (президент России Владимир) Путин сказал (спецпосланнику президента США Стиву) Уиткоффу, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из всей восточной части Донецкой области», — говорится в публикации.

Собеседник издания в Киеве сообщил, что украинская сторона в принципе не против подобного предложения, но с учетом полного прекращения огня.

Из разговоров осталось неясным, что Россия предлагает делать с Запорожской и Херсонской областями, которые ранее были заявлены как условия мирного урегулирования и вписаны в Конституцию РФ. Не уточняется, готова ли Россия в этих регионах заморозить текущую линию фронта или же в конечном итоге согласится вывести войска со всей территории.

Трамп высказался о возможностях Зеленского для урегулировании на Украине

Газета пишет, что после этого состоится второй этап, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп согласуют окончательный мирный план, который позже будет обсужден с Владимиром Зеленским. В рамках этого предложения российский президент, по словам источников, пообещал, что его правительство примет закон, которым обязуется не нападать на Украину или Европу.

Это предложение побудило администрацию Трампа начать подготовку к саммиту с российским лидером, но европейские чиновники выразили скептицизм по поводу его осуществимости, отмечает издание. Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев, в Кремле на просьбы газеты о комментарии не ответили.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Москва и Вашингтон планируют заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине и закрепить в нем успехи России.