Трамп допускал начало третьей мировой войны из-за конфликта России и Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что из-за конфликта России и Украины могла начаться третья мировая война, однако вмешательство Вашингтона помешало развитию такого сценария. Американского лидера цитирует РИА Новости.

«Я думаю, если бы мы не пришли, [конфликт] России и Украины мог бы закончиться мировой войной. И я остановил это», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «подписать что-то», чтобы было достигнуто урегулирование конфликта.