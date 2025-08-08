Зеленский заявил о невозможности возврата территорий военным путем

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что силой забрать взятые под контроль Россией территории не получится и Киев готов принять перемирие по линии фронта. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

При этом Украина не допускает международного признания контроля России над новыми регионами.

Издание сообщает, что президент и Верховная рада не могут в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны, так как это нарушает конституцию. Однако, отмечает газета, Зеленский признал невозможность возвращения утраченных территорий силой и указал на необходимость поиска дипломатических путей решения сложившейся ситуации.

8 августа украинский лидер заявил, что необходимо поддержать стремление США достичь прекращения огня. Кроме того, как сообщил украинский президент, Европа должна выработать общую позицию «по каждому важному аспекту безопасности» на Украине.