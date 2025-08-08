Трамп: Баку и Ереван обязались навсегда прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения обязались навсегда остановить боевые действия и возобновить дипломатические отношения. Об этом он сообщил на трехсторонней церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию, благодаря которой «наконец удалось достичь мира».

«Баку и Ереван обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», — добавил президент США.

Также, по его словам, Вашингтон подписал двусторонне соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая ИИ. Кроме того США снимает ограничение на оборонное партнерство с Азербайджаном. Данный шаг Трамп назвал «очень важным».