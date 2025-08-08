Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против России на фоне грядущих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в вечернем обращении у себя в соцсетях.

Зеленский указал, что 8 августа согласовал «несколько санкционных пакетов».

«Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — добавил он.

Других подробностей Зеленский не привел.

Ранее сообщалось, что РФ и США согласовали встречу Путина и Трампа на следующей неделе. Местом ее проведения может стать ОАЭ.