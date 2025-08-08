Белый дом потребовал миллиард долларов от Калифорнийского университета

Администрация президента США Дональда Трампа требует выплату размером в один миллиард долларов от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, Белый дом требует такую сумму в качестве выплаты для урегулирования спора о дискриминации в сфере занятости. Согласно предложению Вашингтона, университет должен сделать несколько траншей, а также создать компенсационный фонд в 172 миллионов долларов — эти деньги предназначаются для тех, кто пострадал от нарушений запрета на дискриминацию в сфере занятости. Кроме того, учебное заведение должно будет ввести должность администратора по соблюдению антидискриминационных норм.

Помимо этого, Белый дом также заморозил финансирование университета на сумму в 584 миллиона долларов. Как заявил канцлер учебного заведения, эти средства «находятся под угрозой», а их потеря нанесет университету непоправимый ущерб. Чтобы восстановить федеральное финансирование, университету придется пересмотреть правила проведения протестов — запретить ночные акции, отказаться от стипендий по расовому и этническому признаку, публиковать данные о приеме студентов и обеспечить раздельное проживание для женщин.