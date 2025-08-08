Лукашенко объяснил изменения в проведении военных учений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изменение в планах белорусско-российских военных учений «Запад-2025» доказывает отсутствие наступательных планов у Москвы и Минска. Об этом Лукашенко рассказал изданию Time.

Таким образом он прокомментировал перенос учений с западных границ Белоруссии. При этом Лукашенко добавил, что это было его личным распоряжением.

«Мы преследовали одну цель: не дать вам возможности нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать там Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная. И мы им заявили, что мы отводим войска. Даже войска отвели от западных границ и Польши и прочее», — заявил он.

Впрочем, президент Белоруссии также заявил, что эти силы могут быть передислоцированы обратно при необходимости.

«Но это не значит, что если, не дай бог, что-то случится, мы их обратно не вернем. Это буквально пару часов — и на позициях будут войска. Мы это отработали на своих учениях», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что старается быть крепче Трампа.