Гренада отказалась присягать Карлу III

Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалась от присяги на верность британскому монарху. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, поводом к отказу стало то, что государства Содружества «продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена».

«Государственные чиновники острова больше не будут приносить присягу королю Великобритании или его преемникам, вместо этого они принесут присягу самой Гренаде», — говорится в тексте.

Соответствующие поправки в законодательство страны вступили в силу в прошлую пятницу, когда государства Карибского бассейна отмечали годовщину отмены рабства в Британской империи.