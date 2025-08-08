Хакеры получили данные 870 тысяч человек в Колумбийском университете

Взлом компьютерных систем Колумбийского университета скомпрометировал личную информацию около 870 тысяч человек, включая студентов и абитуриентов. Согласно отчетам, направленным государственным чиновникам США, произошла утечка сведений в связи с подачей заявлений на поступление, сообщает Bloomberg.

В том числе, хакеры завладели контактными данными, медицинскими страховками, которые предоставляются университету. Кроме того, под удар попали демографическая информация, академическая история, а также оказываемая финансовая помощь.

Расследование продолжается, проводится работа над определением числа пострадавших. Учебное заведение уведомляет людей, которые пострадали. Чиновники штатов Мэн и Калифорния требуют скорейшего прояснения ситуации, когда речь идет о данных их жителей.

Ранее университет информировал об утечке личных данных сотрудников, однако в отчетах чиновников конкретно это не упоминается. В то же время, подтверждается утечка банковской информации, расписания занятий, а также средних баллов.

Представитель университета охарактеризовал преступника как политически мотивированного "хактивиста". Университетские власти обещали принять дополнительные меры предосторожности в компьютерных системах для повышения безопасности.