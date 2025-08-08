Германии не следовало идти на поводу у администрации бывшего президента США Джо Байдена и разрывать отношения с Россией, оказывая слишком решительную поддержку Украине.

Об этом заявил бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, его слова цитирует ТАСС.

«Предыдущее правительство [ФРГ] слишком однобоко ориентировалось на администрацию Байдена во внешней политике и слишком решительно поддерживало Зеленского, одновременно разорвав хорошие отношения с Москвой. Это было и остается стратегической ошибкой», — сказал Вад, отметив, что теперь Берлин не сможет выступать посредником в урегулировании украинского конфликта.

Вада также спросили о возможных поставках ракет Taurus Киеву. Политик в ответ на это заявил, что Германия вряд ли на это пойдет.

В июле действующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вскоре получит дальнобойное оружие немецко-британского производства.