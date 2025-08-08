Рубио раскрыл детали подготовки встречи Трампа и Путина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин готовы к проведению встречи, однако для ее успеха необходимо сначала сократить разрыв в позициях по мирному урегулированию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Рэймонду Арройо в эфире программы "The World Over" на американском католическом телеканале EWTN (Eternal Word Television Network).

«Надеюсь, встреча состоится. И я думаю, президент готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней», — сказал Рубио.

При этом он подчеркнул, что саммит должен быть плодотворным и стоящим, а для этого нужен определенный прогресс.

Главной сенсацией его выступления стало признание, что США впервые за все время конфликта получили ясное представление о требованиях Москвы.

«Впервые за весь этот процесс есть хотя бы некоторое понимание того, что нужно русским для урегулирования, для прекращения этой войны. С дипломатической точки зрения», — заявил госсекретарь.

Он признал, что между тем, что нужно России, и тем, на что готова Украина, «есть разница, и здесь есть разрыв».

«Вопрос для нас сейчас заключается в следующем: сможем ли мы сократить разрыв между украинской и российской сторонами по этому вопросу достаточно близко, чтобы президент мог приехать... и, возможно, приблизиться к соглашению?» — риторически спросил Рубио.

По словам Рубио, американская дипломатия сейчас усиленно готовит почву для успешных переговоров на высшем уровне.