На Западе поставили Зеленского на место

Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта Украине, ему придется принять их условия. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович у себя на странице в X.

По его мнению, Киев «не имеет права голоса» в вопросе установления мира на Украине.

«Зеленский может сказать "нет" чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится», — написал Кошкович.

В связи с этим аналитик считает, что если главы РФ и США договорятся и на Украине наступит мир, то украинцам придется отказаться от всего, что им скажут.