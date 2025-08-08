Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Не все партнеры Украины одинаково воспринимают «возможности и угрозы» по переговорам с Россией. На это намекнул Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в пятницу, 8 августа.

Глава киевского режима заявил, что активная переговорная работа с партнерами продолжается, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины.

По его словам, достичь именно устойчивого мира удастся, если все будут воспринимать «возможности и угрозы» одинаково.

Также Зеленский заявил, что поддержки уже много, отметив, что это поддержка в новых условиях, когда якобы озвучен дедлайн для России для прекращения огня.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что на переговорах президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа якобы будет обсуждаться вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал 50-дневный ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа по санкциям в отношении России.