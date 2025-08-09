Известие о предстоящей встрече лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом стало потрясением для сторонников продолжения украинского конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети Х Филиппо написал, что западные политики-ястребы находятся в шоке от известия о предстоящей встрече двух лидеров.

«Поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» — отметил глава «Патриотов».

Экс-аналитик ЦРУ заявил о козырях на руках Путина перед Аляской

Филиппо призвал официальный Париж к отказу от военной помощи Киеву. Политик считает, что Франция должна присоединиться к усилиям по преодолению украинского кризиса.