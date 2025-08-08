В Индии назвали разговор Моди и Путина «лучшим подарком»

Читатели индийского журнала Times of India восторженно отреагировали на телефонный разговор премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина, который состоялся 8 августа. Их мнение приводит РИА Новости.

Один из читателей журнала назвал дружбу Моди с РФ «лучшим подарком, который пригодился, когда "друг" Дональд (президент США Дональд Трамп) ударил Нью-Дели в спину». Его поддержал другой пользователь, который посчитал решение укрепить связи с Россией «хорошим ходом со стороны правительства».

«Они наши верные друзья, всегда поддерживали Индию с момента обретения независимости», — добавил он.

Еще один читатель Times of India заявил, что в ответ на поддержку Москвы Нью-Дели «должны ответить РФ тем же». Он считает, что Индия «обязана России как настоящие друзья».

Ранее Моди и Путин провели телефонный разговор, по итогам которого президент РФ был приглашен в Индию в 2025 году. Также премьер подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели. В свою очередь Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.