Западные СМИ отреагировали на скорую встречу Путина и Трампа на Аляске

Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске, оказалась на первых полосах мировых СМИ.

Издания New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, Guardian, Nikkei, телеканалы CNN, Sky News и CTV разместили новость на первых полосах.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

Ушаков: встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.