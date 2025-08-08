Нетаньяху обвинил Мерца в предательстве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора в крайне резкой форме обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в поощрении терроризма. Гнев израильского лидера вызвало решение Берлина приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений, которые могут быть использованы в секторе Газа.

Как сообщила канцелярия Нетаньяху, глава израильского кабмина выразил "глубокое разочарование" действиями немецкого правительства.

«Вместо того чтобы поддержать справедливую войну Израиля против ХАМАС... Германия фактически поощряет терроризм, вводя оружейное эмбарго против Израиля», — говорится в официальном заявлении по итогам разговора.

По сути, Нетаньяху прямо обвинил одного из ключевых европейских союзников в том, что тот встал на сторону террористов в самый тяжелый для еврейского народа момент со времен Холокоста.

В ходе беседы израильский премьер подчеркнул, что цель его страны — не оккупация Газы, а ее освобождение от власти ХАМАС.

Решение Германии, в свою очередь, было обосновано планами Израиля по проведению "еще более жестких военных действий" и глубокой обеспокоенностью гуманитарной ситуацией в секторе Газа.