Пашинян провел встречу с Уиткоффом в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом развитие двусторонних стратегических отношений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее Reuters сообщало, что во время визита в Вашингтон и встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым Пашинян может подписать документ, по которому Соединенные Штаты получат эксклюзивные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Кроме того указывалось, что в Белом доме могут быть подписаны документы с просьбой о роспуске Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта.