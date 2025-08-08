Пашинян провел встречу с Уиткоффом в Вашингтоне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом развитие двусторонних стратегических отношений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Ранее Reuters сообщало, что во время визита в Вашингтон и встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым Пашинян может подписать документ, по которому Соединенные Штаты получат эксклюзивные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Кроме того указывалось, что в Белом доме могут быть подписаны документы с просьбой о роспуске Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта.
«Собеседники обсудили вопросы развития армяно-американских стратегических отношений и дальнейшие шаги. Состоялся обмен мнениями о двусторонней Пашиняна и Трампа, а также трехсторонней встрече с Алиевым, которые состоятся сегодня в Белом доме», — говорится в тексте.