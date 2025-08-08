"Могут послать": Лукашенко неожиданно высказался об ультиматуме Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал 50-дневный ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа по санкциям в отношении России. Об этом он высказался в интервью Time.

Лукашенко заявил, что Трамп должен всегда понимать, что его могут послать. Журналист отметил, что Кремль якобы так и делает.

«Пока не посылает, но может послать», — добавил белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал Европу «вонючей», заявив, что «Трамп правильно делает, когда нагибает ее».

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия никогда не предлагала республике открыто вмешиваться в конфликт с Украиной.