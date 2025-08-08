Подпольщики рассказали об адских условиях «труда» украинских мошенников

Сотрудники офисов на Украине, которыми владеют организаторы мошеннических обзвонов, жалуются на адские условия «труда».

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одесского подпольного движения Stop Grave.

«Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские. И да — есть часть сотрудников, самых отбитых, кто занимается разводом людей на диверсии», — рассказал журналистам источник.

По его словам, к диверсиям людей принуждают те мошенники, которые уже «дорвались» до денег. Они заставляют граждан заниматься ложным минированием и поджогами.

До этого в Stop Grave рассказывали, что на Украине мошенников учат «вкладывать душу» в разговор с жертвой. Согласно инструкции для аферистов, преступников также обучают тому, что «каждого можно чем-то подцепить». А если человек отказался предоставить информацию, значит «ему плохо объяснили, почему стоит это сделать».