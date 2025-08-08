Зеленский поддержал идею прекратить огонь на Украине

Необходимо поддержать стремление Соединенных Штатов достичь прекращения огня на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Америка настроена достичь прекращения огня, должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом», — подчеркнул он.

Кроме того, как сообщил украинский президент, Европа должна выработать общую позицию «по каждому важному аспекту безопасности» на Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия.

Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского.