"Мрачный фарс": в США сделали громкое признание из-за ситуации на Украине

Американское издание National Review указывает в своем материале, что США, да и весь Запад, оказались в состоянии полного хаоса из-за ошибочной ставки на "авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины".

Автор объясняет, что в итоге Украина стала куда менее либеральной, а внутренние националистические перегибы, которые там наблюдаются, теперь выставляют США и Европу "моральными лицемерами".

Издание подчеркивает, что теперь Запад оказался в заложниках собственного решения и все уже дошло "до уровня мрачного фарса".

С одной стороны, отступить назад уже нельзя, так как считается, что это якобы "воодушевит Путина". А с другой стороны, приходится поддерживать правительство и конфликт, которые "на самой Украине уже давно потеряли народную поддержку".