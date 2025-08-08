В США подали в суд на Минюст и ФБР из-за отказа раскрыть детали дела Эпштейна

Правозащитники из НКО Democracy Forward Foundation (DFF) подали в суд на Минюст и ФБР из-за отказа раскрыть детали дела финансиста Джеффри Эпштейна.

«Истец, Фонд Democracy Forward (DFF), предъявляет настоящий иск к ответчикам, министерству юстиции США (DOJ) и Федеральному бюро расследований (FBI), с целью добиться соблюдения Закона о свободе информации (FOIA)», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что от ведомств требовали в ускоренном порядке предоставить материалы по делу Эпштейна — речь идёт о служебных записках, приготовленных для встреч генпрокурора Пэм Бонди с президентом Дональдом Трампом, а также переписки между Трампом и Эпштейном с 1990 года, внутреннюю коммуникацию сотрудников Минюста и ФБР и документы с ключевыми словами.

Ранее в Bloomberg сообщали, что ФБР скрыло имя Трампа и других лиц в документах по делу Эпштейна.

Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и подотчётности хотят получить показания экс-президента США Билла Клинтона и его жены по делу Эпштейна.