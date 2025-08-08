Страдающий от рака король Карл III выступит с неожиданным обращением к нации

Букингемский дворец объявил, что король Великобритании Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Запись обращения будет опубликована 15 августа. Ожидается, что монарх будет говорить о 80-летии завершения Второй мировой войны. 15 августа 1945 года капитулировала Япония, после чего дед Карла, король Георг VI, объявил об этом по радио. Карл III будет выступать ровно через 80 лет после этого. Источники Daily Mirror утверждают, что текст обращения написал он сам.

Карл III страдает от рака. Об ухудшении состояния его здоровья стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз лечился стационарно. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть.