В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами Израиля по сектору Газа планируется на 22:00 мск в субботу.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление миссии Пакистана при всемирной организации.

«Экстренное заседание запланировано на завтра (на субботу 9 августа. — RT) на 15:00 (22:00 мск. — RT)», — цитирует постпредство агентство.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН может провести экстренное заседание 8 или 9 августа после решения израильских властей взять под контроль сектор Газа.