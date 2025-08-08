Вэнс: США не признают Палестину и будут добиваться полного разгрома ХАМАС

США не намерены признавать Палестину как независимое государство и выступают за полное уничтожение ХАМАС. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.

© Global look

По словам Вэнса, отсутствие "дееспособного" правительства в Палестине делает признание государства этого государства невозможным.

"Не представляю, что означало бы признание государства Палестина, учитывая отсутствие там работоспособного правительства", - заявил он.

Вэнс подчеркнул, что США стремятся к двум ключевым целям в регионе: предотвратить атаки ХАМАС на мирных жителей Израиля путем его "искоренения" и решить гуманитарный кризис в секторе Газа.

"Президент (Дональд Трамп - прим. "РГ") был потрясен ужасными кадрами гуманитарного кризиса в Газе. Поэтому мы и намерены решить эту проблему", - добавил вице-президент.

Вэнс отметил, что США активно работают над увеличением гуманитарной помощи Газе и ведут переговоры, чтобы заставить ХАМАС отказаться от угроз гражданскому населению Израиля. При этом он признал возможные разногласия с Великобританией в подходах к урегулированию кризиса, тем не менее подчеркнув, что Лондон волен самостоятельно принимать решения о признании Палестины.

Ранее, 29 июля, канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, согласно которому Лондон рассматривает возможность признания Палестины перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в Газу. О возможности признать палестинское государство также заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным международных гуманитарных организаций, гуманитарная ситуация в Газе остается критической и требует срочных мер международного сообщества. Напомним, что Израиль в течение двух с половиной месяцев препятствовал доставке гуманитарной помощи в регион, что вызвало массовый голод, спровоцировавший гуманитарную катастрофу, в результате которой погибло множество мирных жителей.