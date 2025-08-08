Вэнс отреагировал на вопрос о преемнике Трампа

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что сфокусирован на текущей работе и не думает о выборах американского лидера, которые состоятся в 2028 году.

«Я даже не сосредоточен на выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два», — сказал Вэнс, отметив, что «политика сама себя уладит», если работники администрации будут трудиться на благо американцев.

6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих президентских выборах от Республиканской партии.

Американский лидер назвал его фаворитом и подчеркнул, что тот отлично справляется со своей работой.

При этом Трамп отметил, что среди республиканцев имеются и другие кандидаты, в том числе государственный секретарь Марко Рубио. Сам Рубио, впрочем, также высказывался в пользу кандидатуры Вэнса.

Ранее Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа.