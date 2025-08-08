"Готовиться к ударам": NYT раскрыла секретный приказ Трампа Пентагону

Президент США Дональд Трамп в секретной директиве поручил Пентагону разработать планы военных ударов по наркокартелям в Латинской Америке, что является радикальным изменением в стратегии борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

© Московский Комсомолец

Согласно данным издания, эта директива знаменует собой потенциальный переход от сотрудничества с правительствами латиноамериканских стран к прямым односторонним военным действиям. Речь может идти о широком спектре операций: от ударов с беспилотников и кибератак до развертывания спецназа для уничтожения лидеров картелей и их инфраструктуры.

Основной целью этой инициативы является борьба с производством и контрабандой фентанила, от передозировки которым в США ежегодно погибают десятки тысяч человек. Источники газеты отмечают, что Трамп все больше разочаровывается в существующих методах и требует от военных более решительных действий.

The New York Times подчеркивает, что эта директива вызвала серьезную обеспокоенность и дебаты в Пентагоне и Государственном департаменте. Военные и дипломаты опасаются, что нанесение ударов по территории суверенных государств, таких как Мексика, без их согласия может привести к катастрофическим дипломатическим последствиям, дестабилизировать регион и спровоцировать непредсказуемый ответный удар.

Несмотря на внутреннее сопротивление, Белый дом настаивает на проработке военных вариантов. Этот шаг отражает стремление Трампа продемонстрировать жесткую позицию в борьбе с наркоугрозой, которая была одним из ключевых пунктов его предвыборной кампании. Официально Белый дом и Пентагон отказались комментировать информацию о секретной директиве.