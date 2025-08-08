Политолог оценил вероятность раскола в отношениях Трампа и Нетаньяху

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения СМИ о состоявшемся «на повышенных тонах» из-за голодающих детей в Газе разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, а также ответил на вопросы о возможном расколе в отношениях глав двух государств и ситуации с голодом в регионе.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванных бывших американских чиновников сообщил, что Трамп накричал Нетаньяху, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС. Данный инцидент произошел в рамках телефонного разговора глав государств 28 июля. По словам источников телеканала, во время разговора Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод — это фальсификация, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети в секторе Газа голодают.

Эксперт усомнился в достоверности этой информации американского телеканала, отметив, что при президентстве Трампа раскол между США и Израилем маловероятен.

NBC — это оппозиционный по отношению к Трампу канал. Президент США не раз отмечал, что он придумывает новости и выпускает фейки. Поэтому мы точно не знаем, является ли его сообщение правдой. При этом теоретически между Трампом и Нетаньяху мог состояться разговор на повышенных тонах. Однако это вряд ли окажет серьезное влияние на отношения США и Израиля, поскольку Израиль – это своего рода «авианосец» США на Ближнем Востоке. В отношениях сторон есть взаимовыгодные элементы. Израилю выгодна поддержка Вашингтона, а США выгодно иметь в лице Израиля своего прокси на Ближнем Востоке. Другое дело, что в Израиле многие видят минусы от такого сотрудничества. Когда кто-то от кого-то сильно зависит, в особенности если речь идет о зависимости от США, то это может приводить к негативным последствиям. Трамп – это произраильский президент США, но если завтра его сменит политик, который будет негативно относиться к Израилю, то такая смена власти приведет страну к краху на фоне ее зависимости от Вашингтона. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В настоящее время сложно дать объективную оценку тому, насколько критична ситуация с голодом в секторе Газа, отметил эксперт.

«По этой теме идет множество вбросов и фейков. Напомню, что в свое время весь мир облетела фотография издания The New York Post, на которой был изображен истощенный палестинский мальчик, якобы страдающий от голода. Но потом выяснилось, что он страдает мышечной дистрофией. Это врожденное заболевание. Поэтому его внешний вид не был связан с употреблением или неупотреблением им пищи. И подобных фейков было выпущено достаточно много. Вместе с тем сейчас можно с уверенностью утверждать, что с доставкой продуктов в Газу действительно есть проблемы. Продовольствия там не хватает. И главная причина этого заключается в том, что водители фур не хотят ездить без сопровождения в северную часть Газы. Южная часть сектора в настоящее время контролируется израильтянами и их прокси-силами – палестинскими структурами, которые фактически сотрудничают с Израилем. На юге сектора есть рынки, там работают кафе, а вот на севере другая ситуация. Там по-прежнему действует подполье ХАМАС. И только боевики ХАМАС сейчас могут сопровождать идущие на север фуры, ведь без их сопровождения грузовики с гумпомощью просто разграбляют на пути. И здесь Израиль, со своей стороны, выступает против того, чтобы фуры сопровождали именно хамасовцы. Там опасаются, что они будут забирать еду себе, а затем продавать ее жителям Газы втридорога, усиливая таким образом свою власть на земле. То есть ситуация сложилась довольно тупиковая. Из-за большого количества посредников при поставках продовольствия центры по раздаче еды на севере сектора Газа и впрямь работают очень плохо», - отметил эксперт.

В ближайшие дни Израиль намерен провести новую большую операцию в секторе Газа и взять регион под свой полный контроль, подчеркнул Каргин.

«Судя по поступающим из страны сообщениям, после этой операции Израиль планирует передать управление сектором некой третьей силе. И сейчас встает вопрос о том, что это будет за сила. Тут есть три предположения. Во-первых, это могут быть США. И здесь мы вспоминаем о соответствующем плане Трампа по Газе. Кроме того, это могут быть арабские страны – Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее. Или же это может быть Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом… В том, что управление Газой передадут США, я сомневаюсь. Такой сценарий исключать нельзя, но он выглядит уж совсем фантасмагорично. Вместе с тем не думаю, что сектор отдадут и под управление Махмуда Аббаса, поскольку у него в Газе очень низкий уровень поддержки. Если Израилю удастся взять регион под свой полный контроль, то, полагаю, управление все же отдадут Лиге арабских государств», - заключил аналитик.

Ранее Палестина призвала президента США Дональда Трампа вмешаться из-за планов Израиля взять под контроль весь сектор Газа.