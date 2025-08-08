Лукашенко описал Трампа метафорами из сельского хозяйства

Президент США Дональд Трамп как политик — это настоящий бульдозер и лошадь. Метафорами из сельского хозяйства политика описал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Я могу позволить себе такое рассуждение: Трамп — это же бульдозер, лошадь», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что при этом будет стремиться быть более крепким политиком, чем американский коллега.

В интервью Лукашенко также пообещал при встрече открыть Трампу глаза на то, как выстраивать отношения с Россией. По его словам, советники американского президента не доносят до Трампа всю важную информацию.