Лукашенко описал Трампа метафорами из сельского хозяйства
Президент США Дональд Трамп как политик — это настоящий бульдозер и лошадь. Метафорами из сельского хозяйства политика описал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.
Он добавил, что при этом будет стремиться быть более крепким политиком, чем американский коллега.
В интервью Лукашенко также пообещал при встрече открыть Трампу глаза на то, как выстраивать отношения с Россией. По его словам, советники американского президента не доносят до Трампа всю важную информацию.