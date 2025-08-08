Лукашенко закрыл вопрос о своем новом президентском сроке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается участвовать в следующих президентских выборах. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналу Time, отвечая на вопрос о возможности своего выдвижения на новый срок.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном на YouTube канале Белта.

Кроме того, президент привел слова людей о том, что они не готовы к его переизбранию.

В ходе интервью белорусский лидер также подчеркнул, что находится в хорошей физической форме и по возрасту моложе бывшего президента США Дональда Трампа. По словам Лукашенко, он намерен поддерживать высокую физическую форму и «стараться быть крепче Трампа».