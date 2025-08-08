Лукашенко рассказал об отношениях с Китаем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск развивает отношения с Китаем не в качестве альтернативы России. Об этом он сказал в интервью TIME.

По словам Лукашенко, у Минска и Пекина «очень сильные отношения».

«У нас давно сложились с ними теплые дружеские отношения. Более того, вы знаете, что мой младший сын учится в Китае. Так что у нас установились с ними уже такие, знаете, семейные, можно сказать, отношения. И это не потому, что я хочу обезопаситься и подстраховаться в отношении», — отметил он.

Также Лукашенко указал, что впервые посетил Китай еще в депутатские годы и уже тогда «интуитивно почувствовал, что за этой страной будущее».