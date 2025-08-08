События, произошедшие в городе Буча Киевской области в 2022 году, были постановочными, а их исполнители известны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

«Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность (...) и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал», — подчеркнул белорусский лидер.

Он подчеркнул, что ранее уже называл организаторов данной инсценировку. По его словам, на Западе этот вопрос «замяли».

На замечание журналиста о том, что он лично видел тела в городе, Лукашенко ответил, что в ходе боевых действий украинская сторона могла «взять тела, связать им руки за спиной и бросить на улице».

В июле генерал-майор Алексей Ртищев, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, заявил, что у российской стороны есть информация о планах Киева осуществить подрыв распределительного пункта аммиака, расположенного в Новотроицком (ДНР). По его словам, после совершения диверсии украинская сторона планирует обвинить Россию в организации техногенной катастрофы.