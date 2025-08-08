СМИ: Лукашенко подсказывал Трампу, как вести переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с начала 2025 года якобы консультировал представителей администрации президента США Дональда Трампа относительно контактов с российской стороной. Об этом пишет журнал Time.

© Газета.Ru

«Он консультировал американских чиновников, как поддерживать переговоры с Кремлем в нужном русле, и заверял их в готовности России к добросовестным переговорам, несмотря на продолжающиеся бомбардировки Украины. Используя все доступные каналы связи с Вашингтоном, Лукашенко преподносил перспективу мира, чтобы привлечь внимание президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, Лукашенко якобы говорил американским официальным лицам: «Если мы заключим эту сделку, они принесут вам Нобелевскую премию мира на блюдечке».

Журнал пишет, что «американцы подыграли». В течение месяца после инаугурации Трампа в январе американские официальные лица совершили первый визит в Минск, «чтобы выяснить, чего может добиться Лукашенко».

Лукашенко в интервью Time назвал себя «трампистом», однако отметил, что критикует президента США Дональда Трампа за болтовню в СМИ.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия непобедимы.