Поджог дома профсоюзов в Одессе, который произошел 2 мая 2014 года, можно сравнить с событиями 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

Белорусский лидер отметил, что у него с собеседником разное видение причин украинского конфликта.

«Когда-то у вас «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ), как вы говорили, организовала взрывы ваших башен-небоскребов. И вы развернули самую тяжелую войну в Афганистане, чтобы уничтожить этих зачинщиков. А когда украинцы сжигали русских людей — это на ваших глазах было в Доме профсоюзов в Одессе. Это было на Донбассе. И Россия защитила», — сказал он.

Также в интервью Лукашенко выразил уверенность, что Россия не потерпит поражения в конфликте с Украиной, поскольку это будет иметь слишком серьезные последствия для всех сторон. Он отметил, что если бы Владимир Зеленский в свое время прислушался к его советам, Украина не понесла бы потерю столь значительных территорий.

2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором находились местные жители. 13 марта 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии по предотвращению трагедии и спасению людей.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не против воздушного перемирия.