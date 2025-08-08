Пока вы не уснули: обращение Грузии к России и гнев Трампа из-за Украины

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Грузия обратилась к России

МИД Грузии потребовал от России вывести свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии, а также отказаться от признания их независимости, поскольку грузинская сторона до сих пор считает их своими регионами. Об этом сообщили в новостном издании Haqqin.az.

В документе МИД Грузии призывает Москву «отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои войска с территории Грузии». При этом отмечается, что Тбилиси не готов подписывать с представителями Абхазии и Южной Осетии договор о неприменении силы. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Трамп разозлился из-за Украины

Президент США Дональд Трамп злится, что не может в короткие сроки урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В глубине души Трамп, по словам его помощников, злится из-за своей неспособности разрешить конфликт спустя 200 дней после начала своего второго президентского срока», — передает издание.

Раскрыт коварный план срыва встречи Путина и Трампа

За кулисами большой политики разворачивается настоящая битва за срыв грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в интервью агентству РИА "Новости" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он уверен, что Киев и его западные союзники в панике и предпринимают отчаянные попытки не допустить прямых переговоров Москвы и Вашингтона.

По мнению эксперта, недавний информационный "вброс" о том, что встреча Путина с Трампом якобы возможна только после его разговора с Зеленским, был частью этой кампании саботажа.

Си Цзиньпин сделал заявление после разговора с Путиным

Китай рад, что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.

«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин.

Лукашенко рассказал про «удар в спину» России

© Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит странам Запада нанести неожиданный удар по России. Об этом он рассказал в интервью Time.

«Это моя зона ответственности — русским в спину я стрелять не позволю. И я это публично говорил», — подчеркнул он.

ВСУ уничтожили десятки сдавшихся в плен сослуживцев

Операторы украинских дронов уничтожили сдавшихся в Январском в Днепропетровской области сослуживцев при попытке их эвакуации в тыл. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Эльбрус.

По его словам, из-за того, что вывести пленных с позиций было сложно, они находились с российскими военнослужащими.

В России призвали поторопить компании с «переездом» из Москвы

В России составили список из 170 госкорпораций и компаний с госучастием, которым рекомендовано переехать из Москвы в регионы. Однако в этом направлении следует предпринять более решительные меры – нужна соответствующая директива со стороны государства, так как самостоятельно организации внятных действий не предпримут, заявил Tsargrad.tv экономист Василий Колташов.

Эксперт напомнил, что на первоначальном этапе предполагалось, что компании сами примут решение и выберут регион, в который переместят московские офисы.

Российские таксисты столкнулись с «невыполнимыми» требованиями

Водители в России вынуждены использовать поддельные документы, рискуя штрафами в размере до 30 тысяч рублей, из-за того, что постоянные технические и медицинские осмотры «невыполнимы», сообщает Cherry Taxi.

Юрист Андрей Подшивалов ранее провел исследование и выяснил, что менеджеры таксопарков продают готовые «пачки фальшивых путевых» листов по 1,5 тысячи рублей в неделю.

Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) решила платить 250 миллионов долларов 24-летнему исследователю искусственного интеллекта Мэтту Дейтке. Как подсчитало издание Роберту Оппенгеймеру.

Оказалось, что руководитель Манхэттенского проекта получал почти 10 тысяч долларов в год. По меркам сегодняшнего дня это примерно 191 тысяча долларов, если пересчитать с учетом инфляции. Первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг мог похвастаться окладом в 244 тысячи долларов в год.

Киркоров поблагодарил поддержавшую ВСУ Ротару

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я помню нашу первую встречу… и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую… всегда мурашки!» — написал Киркоров, опубликовав серию совместных фото и видео с Ротару.

