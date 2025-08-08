Лукашенко допустил возможность помилования Марии Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность помилования осужденных за организацию массовых беспорядков представителей белорусской оппозиции или других заключенных, если это будет необходимо для достижения каких-либо договоренностей.
"Все может быть. Это наши договоренности", - сказал он в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный", отвечая на вопрос, возможно ли, в частности, помилование Марии Колесниковой.
При этом он подчеркнул, что состоявшееся в июне освобождение 14 заключенных, среди которых был муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей, стало результатом договоренности Минска и Вашингтона. По его словам, выехавшие из страны представители белорусской оппозиции не участвовали в переговорах о помиловании.
"Хочу заметить. Наши эти беглые - я их оппозицией не считаю, оппозиция это внутри <...> - никакого отношения к этому не имеют. <...> Это наши договоренности с американцами", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что эти договоренности не разглашаются.
"Я их предупредил - если только вы где-то скажете, я буду вынужден озвучить все наши позиции. Американцы это соблюдают", - сказал Лукашенко, отметив, что помиловал тех заключенных, "кого просили американцы", за исключением Тихановского, решение по которому принимал он сам.
Он напомнил, что ранее согласился помиловать приговоренного в Белоруссии к высшей мере наказания гражданина Германии, чтобы состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада.
"Если вы не можете с россиянами осуществить обмен из-за одного человека, - я его помиловал и передал. Были конкретные цели", - подчеркнул белорусский лидер.
1 августа 2024 года в Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и Западом, в нем участвовал помилованный в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер.
В июне текущего года в Вашингтоне сообщили, что власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных. Среди них был Сергей Тихановский, который в 2021 году был приговорен к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков.