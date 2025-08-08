Украинец пытался сбежать из страны на параплане

Военнообязанный житель Хмельницкой области Украины попытался пересечь границу с Молдавией на параплане, чтобы избежать призыва в ВСУ. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на украинское издание «Страна».

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), 48-летний мужчина приобрел параплан в Сети, отдав за него около 500 евро (около 46 тысяч рублей). Мужчина собирался лететь «на глаз», однако был задержан пограничниками в момент подготовки к взлету.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что число дезертиров в Украиной армии уже близится к 400 тысячам. Военные деморализованы из-за отношения командования «как к животным», а руководство даже не думает решать проблему дезертирства.