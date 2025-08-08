Что известно о встрече Путина и Трампа на данный момент

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе — об этом 7 августа заявили обе стороны. Рассказываем, что известно о предстоящих переговорах на данный момент.

По информации ТАСС, переговоры состоятся «в одной из арабских стран». Накануне СМИ предполагали, что встреча пройдет 15 августа в ОАЭ, а Путин в беседе с журналистами говорил, что страна может быть место проведения встречи.

Fox News также заявлял, что Путин и Трамп встретятся в Риме уже в понедельник, 11 августа. Однако ТАСС сообщал, что саммит РФ и США не будет проходить в Европе. Кроме того, подобную информацию опровергли и в посольстве Италии в России.

О готовности принять трехсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. В интервью журналу Time он назвал свое видение подобной встречи.

СМИ раскрыли характер телефонных разговор Путина и Трампа

«Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно», — сказал он.

Как сообщает РБК, 8 августа Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным китайских СМИ, разговор провели по инициативе российской стороны. Кроме того, российский лидер позвонил Лукашенко — по информации Белта, главы государств обсудили российско-американские переговоры.