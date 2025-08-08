Лукашенко рассказал про подготовку к войне с Европой

Белорусская концепция безопасности состоит в том, что в потенциальной войне с Европой республика может и не победит, но нанесет существенный ущерб Латвии, Литве, Польше и другим странам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью Time, запись которого опубликовало агентство «БелТА».

«Концепция нашей страны основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. И это я один из элементов вам назвал. Поэтому они понимают, что здесь мы, может быть, и не победим, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия «каждый день и каждый месяц» готовится к войне, чтобы избежать ее. Он указал на то, что страна «извлекла уроки» из всех последних мировых конфликтов.