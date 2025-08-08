Лукашенко попросил не называть своего сына преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит своего младшего сына Николая в большой политике. Глава государства попросил не называть его своим преемником.

В интервью журналу Time Лукашенко отметил, что Николай «в меру какой-то оппозиционный». При этом он поддерживает действия президента, «понимает, разбирается во всем».

«Нет, он не преемник…. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», — ответил лидер республики.

Лукашенко также заявил, что в своем время хотел уйти, но ему пришлось остаться у власти, поскольку был поставлен вопрос так, «будто он предатель и хочет сбежать».

Ранее он говорил, что Украине следует «бегом» просить президента России Владимира Путина о переговорах.