Лукашенко поддержал политику Трампа по отношению к Европе

Президент США Дональд Трамп прав в своем стремлении проводить жесткую политику по отношению к Европе. Об этом сообщил глава Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Time. Заявление прозвучало в контексте вопроса экспорта украинского зерна.

«Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет загрузить зерно в Польшу или в Германию в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где-нибудь там в порту. Пустили? Нет — боятся, что на европейском рынке появляется зерно», — подчеркнул Лукашенко.

Отрывки интервью были показаны в эфире телеканала «Первый информационный».

В этой же беседе президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о своей готовности выступить организатором трехсторонних переговоров с участием российского президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. По мнению Лукашенко, Путин выразил бы поддержку инициативе проведения саммита в белорусской столице, а Трамп также остался бы доволен выбором площадки.