Лукашенко усомнился в мужественности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не является «мужественным героем» и ему есть куда бежать в случае угрозы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

«Я вижу поведение Володи Зеленского. Я не верю, что он такой мужественный герой. А куда украинцы побегут, если мы [Белоруссия и Россия] мобилизуемся?» — задался вопросом глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что на данный момент времени на Украине «ситуация может повернуться в любую сторону». Он подчеркнул, что Россия одерживает победу на фронте.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства также попросил не называть своего сына — Николая Лукашенко — своим преемником. По его словам, он не видит его в большой политике.