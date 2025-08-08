В США оценили вероятность прекращения огня на Украине

Вероятность того, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня из-за угроз американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российской нефти «близка к нулю». Такую оценку дал в беседе с Reuters бывший ведущий аналитик американской разведки по РФ Юджин Румер.

Ранее глава Белого дома предупредил, что введет против России и ее партнеров жесткие санкции в том случае, если Москва не подпишет с Киевом соглашение о прекращении огня. Изначально Дональд Трамп заявил, что у России есть 50 дней на согласование этой сделки. Однако позднее сократил срок своего ультиматума до 10 дней, он истекает сегодня.

По мнению Юджина Румера, вероятность того, что президент России пойдет на сделку с Киевом из-за угроз Трампа «близка к нулю».

«Теоретически, если прекратятся закупки нефти Индией и Китаем, это нанесет серьезный удар по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет», — уверен эксперт.

Он обратил внимание на то, что Китай дал понять, что продолжит покупать российскую нефть.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Напомним, что 6 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа. После нее президент США Дональд Трамп заявил, есть большая вероятность его личной встречи с российским лидером.