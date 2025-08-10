Кличко неожиданно высказался о территориальных уступках в пользу России

Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки ради урегулирования вооруженного конфликта с Россией, но говорить об этом еще слишком рано. Об этом Киева Виталий Кличко в интервью Bild.

© Lenta.ru

Он признал, что украинцы уже устали от боевых действий. «К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что для мирного урегулирования конфликта необходимы переговоры между Москвой и Киевом, выразив надежду на встречу украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что отступать от территорий никто не будет. «Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — подчеркнул он.